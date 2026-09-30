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Cuba impulsa la transformación digital de su turismo

30 de septiembre de 2026 George Carlos Roger Suárez
El balneario de Varadero se transforma en un destino turístico inteligente y contará con un gestor de destino con facultades propias para tomar decisiones sin depender de instancias externas, anunció el máster en Ciencias Pavel Pavón Vargas, director de Tecnología y Sistemas del Ministerio de Turismo de Cuba.

El balneario de Varadero se transforma en un destino turístico inteligente y contará con un gestor de destino con facultades propias para tomar decisiones sin depender de instancias externas, anunció el máster en Ciencias Pavel Pavón Vargas, director de Tecnología y Sistemas del Ministerio de Turismo de Cuba.

El directivo lo explicó durante el III Taller Internacional de Turismo, celebrado en el hotel Internacional Varadero, como parte del IV Congreso Internacional Universidad- Sociedad 2026.

Según Pavón Vargas, el cambio implica una reestructuración organizacional y funcional de las delegaciones territoriales. «El turismo en Varadero, por ejemplo, se gestiona en Varadero y se soluciona en Varadero», afirmó, al precisar que estos gestores tendrán capacidades y facultades autónomas.

El proceso se apoya en la llamada gobernanza inteligente, que tiene como brazo ejecutor las oficinas inteligentes. Su propósito general es crear un ecosistema digital donde se vinculen la tecnología y las empresas, turísticas o no.

El objetivo es reunir los datos que genera el sector y analizarlos con herramientas especializadas para que los directivos decidan a partir de evidencia.

Con ese fin se desarrolló una plataforma de inteligencia turística, a la que se incorporan herramientas de inteligencia artificial que gestionan la reputación online y permiten conocer los sentimientos de los visitantes para responderles.

«La tecnología y las plataformas que se utilizan no son más que un habilitador del cambio», subrayó el directivo, quien añadió que “hoy es necesario acompañar al viajero digital en cada fase de su ciclo de viaje”.

Pavón Vargas definió la transformación digital como el uso de las tecnologías para impulsar el cambio organizacional y estructural de un proceso, y ubicó a Varadero dentro del paradigma internacional de los destinos turísticos inteligentes.

Su conferencia, «La transformación digital en la gestión de destino. Eje Gobernanza«, fue una de las más seguidas del taller, junto a la del doctor en Ciencias Manuel Calviño, profesor emérito de la Universidad de La Habana, quien disertó sobre «La gestión de las emociones, tácticas y estrategias de la dirección efectiva».

El encuentro sesionó bajo el lema «Retos y aprendizajes hacia un turismo sostenible». Para el Ministerio del sector, el desarrollo del turismo inteligente no es una tarea de futuro, sino de presente, necesaria para sostener la competitividad frente a otros destinos y lograr que los viajeros elijan y recomienden a Cuba como algo más que un destino de sol y playa.

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