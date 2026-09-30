Abanderan a los Cocodrilos para la 65 SNB

El equipo de Matanzas que participará en la 65 Serie Nacional de Béisbol quedó oficialmente abanderado de manos de Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Matanzas en un acto que reunió a jugadores, cuerpo técnico, autoridades deportivas del Inder y representantes de la afición yumurina en el Parque de la Libertad en Matanzas.

Durante la ceremonia la dirección del conjunto recibió la enseña que acompañará al plantel durante la temporada, en un momento previo al inicio de una nueva campaña del principal torneo beisbolero del país.

Los integrantes del equipo también ratificaron su compromiso con la provincia y con el cumplimiento de las normas que rigen la competición. La jornada sirvió además para reconocer el esfuerzo realizado durante la preparación.

El director Armando Ferrer encabeza nuevamente el cuerpo técnico matancero. El estratega tendrá el reto de conducir a una nómina que mantiene jugadores experimentados junto a jóvenes llamados a asumir mayores responsabilidades.

Con el abanderamiento los Cocodrilos completan uno de los momentos previos al estreno oficial, mientras la afición espera el primer lanzamiento y el regreso de su equipo al terreno del Victoria de Girón el próximo domingo 4 de octubre .