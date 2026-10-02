Desarrollan en Matanzas festival sobre conservación de murciélagos 

Un festival infantil por el Día Latinoamericano y del Caribe de Conservación de los Murciélagos tuvo lugar en el Reparto Reinold García en Matanzas con el objetivo de cambiar la percepción sobre estos mamíferos, esenciales para los bosques, los cultivos y la salud.

Los pequeños también vieron videos sobre qué comen y dónde viven los murciélagos, y recorrieron una exposición para conocer sus rostros.

La educadora ambiental Yelenny Pacheco Roque recordó que son animales poco tratados en el mundo porque muchas personas les tienen fobia, pero cumplen un papel esencial: dispersan semillas, polinizan flores y ayudan a controlar plagas.

Por su parte, el doctor Yoel Monzón González, director de Cubabat, contó que el proyecto se gestó en 2010, tiene alcance nacional y se sostiene en tres ejes: investigación, educación ambiental y conservación.

Entre dibujos, poesías y origamis, decenas de niños aprendieron que los murciélagos no son seres malignos, sino aliados de la naturaleza y de las personas.

El festival, organizado por el proyecto Cubabat junto al personal de la Empresa Flora y Fauna, dio inicio al mes dedicado a estos animales, con más actividades previstas junto a la Cruz Roja y la Oficina del Conservador de la ciudad.