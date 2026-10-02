Convocan al Premio Milanés 2026 en el género de poesía

Como homenaje al ilustre escritor matancero,

cuya fecha de fallecimiento se conmemora el 14 de noviembre, se convoca en Matanzas al Premio José Jacinto Milanés 2026, en el género de poesía. La fecha de admisión vence el día 30 del presente mes de octubre.

Bajo el auspicio de la filial de Escritores de la UNEAC en Matanzas, y la apoyatura del Centro provincial del Libro y la Literatura, la Dirección provincial de Cultura, la Casa de las Letras Digdora Alonso y Ediciones Matanzas, se precisa que en el prestigioso Premio Milanés «podrán participar todos los escritores cubanos residentes en el país, sin que sea requisito ser miembro de la UNEAC.

«Se otorgará un premio único, dotado con 15 mil pesos (M/N), diploma acreditativo y la publicación de la obra por Ediciones Matanzas».

La presentación del cuaderno se sustentará con el sistema de seudónimo; queda eliminada cualquier obra que haga referencia a la autoría.

«Los poemarios tendrán una extensión entre 40 y 80 páginas enumeradas, tamaño carta, con textos en letra Arial 12 y a doble espacio. Se enviarán dos archivos en formato pdf por whatsapp al móvil 59 98 85 39.

«El primer archivo, nombrado con el título de la obra, corresponderá al cuaderno que se presenta; es requisito indispensable que aparezca el seudónimo en la primera página.

«El segundo archivo, nombrado con el título de la obra y el seudónimo, consignará el nombre completo del autor, dirección, teléfono y una ficha curricular, así como la declaración de que el libro no está comprometido con ninguna editorial, ni participa simultáneamente en otro concurso pendiente de resolución y que es inédito en su totalidad o solo publicado hasta un 40 por ciento.

» El Jurado estará compuesto por reconocidos escritores del país y su dictamen será inapelable».

La entrega del premio se realizará en la Casa Social de la UNEAC, a mediados de noviembre del actual año, durante la jornada en torno a la efemérides del bardo.

En los últimos certámenes los ganadores fueron los poemarios: 2025, «Sagrada Emilia», de Nara Mansur Cao, 2024: «Las almas de Fátima», de Eliseo Abreu y 2023, «Casa junto a las vías del tren», de Pablo G. Lleonart.