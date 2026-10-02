Matanzas refuerza vigilancia ante incremento de enfermedades respiratorias

La provincia de Matanzas registra un incremento de las enfermedades respiratorias agudas, situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, con especial atención a niños, embarazadas y adultos mayores.

La directora provincial de Salud, Yamira López, insistió en que este no es momento para confiarse.

Las actuales condiciones meteorológicas, caracterizadas por altas temperaturas, humedad y lluvias, favorecen la circulación de virus respiratorios y crean, además, un escenario propicio para la proliferación del mosquito transmisor de arbovirosis.

“Esta no es una etapa tranquila”, señaló la especialista, quien explicó que los meses de octubre y noviembre suelen representar un período complejo desde el punto de vista epidemiológico.

López hizo un llamado particular al Programa de Atención Materno Infantil y pidió mantener una vigilancia especial sobre los menores y las embarazadas. Precisó que ningún menor de un año ni embarazada con manifestaciones respiratorias debe ser valorado únicamente desde el hogar, sino que requiere evaluación médica.

En el caso de los pacientes con manifestaciones respiratorias moderadas, la atención corresponde al nivel secundario, dentro de una red territorializada que permite definir el hospital de referencia y los mecanismos de interconsulta en cada municipio.

La directora provincial llamó a las familias a no restar importancia a los síntomas bajo la idea de que “no hay nada que mandar”. Demorar la atención puede favorecer la aparición de complicaciones y conducir a tratamientos más complejos, incluso con necesidad de ingreso en unidades de terapia intensiva.

De ahí el llamado a la población: ante síntomas respiratorios, acudir oportunamente al médico y mantener especial vigilancia cuando se trate de niños pequeños, embarazadas o adultos mayores.

Las autoridades sanitarias mantienen la pesquisa activa y la vigilancia epidemiológica, mientras insisten en que la detección temprana y la atención médica oportuna son herramientas esenciales para reducir el riesgo de complicaciones.