Detectan fallo en tuberías de la Guiteras

La prueba neumática realizada en el recalentador de alta temperatura de la CTE Antonio Guiteras evidenció fallos en dos tuberías del serpentín, cuya solución deberá acometerse en la tarde y la noche de este viernes, informó el ingeniero Elmer García Romero, subdirector técnico del bloque yumurino.

El directivo precisó que el examen hidráulico demostró hermeticidad en los sectores que trabajan con agua, mientras que la prueba neumática, con aire, reveló la falla en un sistema que labora con vapor.

Previamente, en la madrugada concluyeron los trabajos de soldadura y control metalográfico en el recalentador, tras lo cual se procedió a las pruebas hidráulica y neumática en los agregados intervenidos de la caldera. La detección de este nuevo defecto obliga a ejecutar labores de corte, conformación, soldadura y control metalográfico en las dos tuberías afectadas.

De acuerdo con García Romero, una vez concluyan esas acciones, la unidad quedará en condiciones de iniciar el arranque, estimado para el próximo sábado en las primeras horas del día, siempre que no surjan otros contratiempos.