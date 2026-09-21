Día Mundial del Alzhéimer: Una fecha para recordar

Hablar del Alzhéimer es hablar también de familias, de recuerdos y de una enfermedad que, poco a poco, cambia la vida cotidiana de muchas personas. Detrás de cada diagnóstico hay un ser humano que merece comprensión, respeto y, sobre todo, compañía.

Este padecer es un desafío para quienes cuidan, acompañan y enfrentan día a día los cambios de conducta, la pérdida de memoria y la dependencia que puede provocar.

En muchos hogares, el cuidador se convierte en una pieza fundamental, a veces sin percatarse que también necesita apoyo y espacios para descansar.

Por eso resulta tan importante hablar del tema, visibilizarlo y promover una mayor sensibilidad social.

Un gesto de paciencia, una palabra amable o simplemente comprender que determinadas conductas son consecuencia de la enfermedad puede hacer la gran diferencia.

También es necesario recordar que el diagnóstico temprano y el seguimiento médico pueden ayudar a las familias a comprender mejor el proceso y a prepararse para las diferentes etapas. No se trata solamente de atender una patología, sino de preservar, tanto como sea posible, la dignidad y la calidad de vida del enfermo.

Debemos recordar que cuidar también es escuchar, acompañar y comprender. Porque cuando la memoria comienza a fallar, lo que nunca debería desaparecer es el cariño, el respeto y la solidaridad de quienes están alrededor.

Texto: Dunia Bermúdez. Foto: Tomada de Internet