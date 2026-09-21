Sector turístico promueve Fórum de Ciencia y Técnica

Varadero.- Convertido en oportunidad para seguir demostrando el talento creador de hombres y mujeres del sector turístico, en el hotel Acuazul de este balneario fue presentada la convocatoria al III Fórum de Ciencia y Técnica.

La exhortación a directivos y trabajadores de esta industria se realizó «con la satisfacción infinita y plenamente convencidos del éxito que alcanzaremos, como ya sucedió en ediciones anteriores», publicó en su perfil de la red social de Facebook el subdelegado del Ministerio de Turismo en Matanzas, Zaid Díaz Méndez.

Milton Francisco González Zayas, profesor de la escuela de Hotelería y de Turismo, Formatur, consideró que «será un evento superior al anterior, con el concurso y apoyo de todos los actores económicos, y de la localidad que luchan por un Varadero más próspero, sostenible y competitivo».

Las invenciones que suelen dar respuesta a los bancos de problemas listados en alojamientos y sitios extrahoteleros, serán expuestas en una sede de prestigio como el Centro de Convenciones Plaza América, durante los días 11 y 12 de noviembre del 2026, y el 13 de ese mismo mes tendrán lugar la premiación y clausura en el Salón Plenario del hotel Internacional de Varadero.

La presentación de la III edición de Fórum contó con la presencia del funcionario del Comité provincial del Partido, Geraldo De Vega Molina , la representante del Gobierno Central, Marilín Rodríguez Rodríguez, Roberto Enríquez Calzadilla, delegado del Ministro de Turismo en Matanzas, y la viceintendente de Cárdenas, Marleivis Vera Ramos.

Fotos: Tomadas del Facebook de Zaid Díaz Méndez