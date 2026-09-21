Mercados de barrio: forma de comercio con precios más bajos

El periódico Granma publicó hoy una información que explica que en el país funcionan 24 mercados de barrio en Cuba, una nueva forma de gestión del comercio.

La modalidad reubica y transforma bodegas, mercados y carnicerías, y prioriza alimentos y artículos de aseo. Los precios son entre un 10 y un 15 por ciento más bajos que en otros establecimientos.

Todas las provincias están introduciendo esta variante. En la ciudad de Matanzas se encuentra la bodega que está ubicada a la entrada del paseo Martí, frente a la sede del Partido Comunista municipal.

La variante introduce incentivos fiscales para actores no estatales: bonificación del cinco por ciento (%) en el impuesto sobre ventas y exoneración de ese tributo a quienes comercialicen al por mayor con entidades seleccionadas del sistema de Comercio Interior.

En estos establecimientos se ofertarán productos priorizados: leche en polvo, picadillo, hamburguesa, pollo, salchicha, huevo, aceite vegetal, conservas de tomate, pastas, fideos, granos, arroz, azúcar, harina de trigo, sopa instantánea y café. También se incluyen detergente, jabón, papel sanitario, desodorante y crema dental.

El mercado de barrio estará dirigido por un actor económico mediante contratos de administración y comercialización. Tendrá prioridad laboral el personal que trabajaba en la bodega al momento de su transformación.

Otra de las facilidades que reciben los nuevos actores económicos es que estarán exonerados del arrendamiento durante los dos primeros años.

En la nota publicada por Granma no leí nada relacionado con el pago electrónico. Estuve en el único mercado de este tipo en la ciudad de Matanzas y comprobé que el suministro de productos y los precios estaban dentro del parámetro que establece la nota. Solo el arroz a granel se podía comprar por transferencia.

Esta es una información en desarrollo; seguiré investigando sobre la aplicación, en Matanzas, de esta nueva forma de comercialización y otros detalles.