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Play ball! Arrancó la 6ª liga jagüeyense

21 de septiembre de 2026 George Carlos Roger Suárez
Con dos equipos arriba en la tabla y otros dos que buscarán levantarse, la sexta edición de la liga jagüeyense promete emoción de principio a fin

Jagüey Grande.- La sexta edición de la liga de béisbol jagüeyense quedó inaugurada en el estadio 19 de Abril, de este municipio sureño, con los pareos entre el vigente campeón, Los Increíbles, y Las Águilas del Sur, y entre Los Bendecidos y Cerveceros.

Antes de la voz de play ball se realizó un acto en el que estuvieron Katerine Orol Martín, directora del INDER en Jagüey Grande; el metodólogo provincial Manuel Solís; el comisionado municipal de la disciplina, Heriberto García, y la gloria deportiva Jesús Torriente.

Yaniel González leyó el juramento de los atletas, Leo Morera ratificó el compromiso de los imparciales y Orol Martín pronunció las palabras que dejaron inaugurado el certamen.

Pese a la amenaza de lluvia se jugaron los dos desafíos de la primera fecha. En el duelo entre el campeón y el subcampeón de la edición anterior, las Águilas vencieron 8-1 a los Increíbles, pentacampeones de la liga.

Los Increíbles iniciaron la defensa de la corona con nueve errores y solo cinco imparables, frente a los diez de las Águilas. Yadiel Calzado se acreditó el triunfo y Yordanys Domínguez cargó con la derrota.

Por las Águilas destacaron Julianny Ojeda, de 4-4, con una impulsada y tres anotadas, y Eliuber Guerra, de 3-2, con un doble, una impulsada y dos anotadas.

En el segundo choque de la jornada los Bendecidos superaron 15-5 a los Cerveceros con una descarga ofensiva de 16 imparables. Levin González ganó el juego y Erismel Barrera cargó con el revés. Con el madero encendido sobresalieron Nemuris Benavides (5-3, doble y tres impulsadas), José Luis Rodríguez (6-3, dos anotadas), Eduardo Parreira (6-3, doble, dos impulsadas y tres anotadas) y Yasmany Cuesta (4-2, dos impulsadas y una anotada).

Con dos equipos arriba en la tabla y otros dos que buscarán levantarse, la sexta edición de la liga jagüeyense promete emoción de principio a fin.

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