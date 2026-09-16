Educan a los estudiantes sobre los daños del consumo de drogas

Jovellanos.- Retoman la prevención del consumo de drogas en el preuniversitario Pedro Pablo Rivera Cué, de este territorio. Los trabajadores de Salud y del centro educativo reiniciaron este 15 de septiembre el trabajo sistemático. El objetivo es concientizar a la juventud sobre los daños que generan las sustancias. La labor conjunta protege a los estudiantes y a la comunidad del municipio.

Se abordaron las drogas más comunes y de fácil acceso para la juventud hasta las más exóticas que pudieran circular en el territorio. Se explicaron sus daños al organismo y las consecuencias económicas y sociales que provocan. Especial énfasis se reiteró en el Shaka y en otras bebidas energizantes con alcohol. Estas sustancias representan un peligro creciente entre los adolescentes.

Los propios estudiantes del centro educativo realizaron una exposición didáctica y visual sobre estos sensibles temas. La presentación mostró de forma clara los efectos del consumo de drogas. Los jóvenes participaron activamente y demostraron interés en la actividad. Así se fortaleció el aprendizaje colectivo en el preuniversitario.

Al finalizar, los trabajadores de Salud agradecieron la calidad de la recepción y la participación de los presentes. Destacaron la importancia de esta labor de concientización en el municipio. Reiteraron su compromiso con la prevención y el cuidado de la Salud juvenil. El trabajo sistemático continuará para proteger a las nuevas generaciones.