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Educan a los estudiantes sobre los daños del consumo de drogas

16 de septiembre de 2026 Yannier Delgado Díaz
La presentación mostró de forma clara los efectos del consumo de drogas. Los jóvenes participaron activamente y demostraron interés en la actividad
Jovellanos.- Retoman la prevención del consumo de drogas en el preuniversitario Pedro Pablo Rivera Cué, de este territorio. Los trabajadores de Salud y del centro educativo reiniciaron este 15 de septiembre el trabajo sistemático. El objetivo es concientizar a la juventud sobre los daños que generan las sustancias. La labor conjunta protege a los estudiantes y a la comunidad del municipio.
Se abordaron las drogas más comunes y de fácil acceso para la juventud hasta las más exóticas que pudieran circular en el territorio. Se explicaron sus daños al organismo y las consecuencias económicas y sociales que provocan. Especial énfasis se reiteró en el Shaka y en otras bebidas energizantes con alcohol. Estas sustancias representan un peligro creciente entre los adolescentes.
Los propios estudiantes del centro educativo realizaron una exposición didáctica y visual sobre estos sensibles temas. La presentación mostró de forma clara los efectos del consumo de drogas. Los jóvenes participaron activamente y demostraron interés en la actividad. Así se fortaleció el aprendizaje colectivo en el preuniversitario.
Al finalizar, los trabajadores de Salud agradecieron la calidad de la recepción y la participación de los presentes. Destacaron la importancia de esta labor de concientización en el municipio. Reiteraron su compromiso con la prevención y el cuidado de la Salud juvenil. El trabajo sistemático continuará para proteger a las nuevas generaciones.

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