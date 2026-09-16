Carlo Espí salva al Real Madrid en el último suspiro

El Real Madrid encontró la victoria en el cierre del partido ante el Elche. El conjunto merengue se impuso 3-2 como visitante en el estadio Martínez Valero, en un encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga que tuvo emoción hasta los minutos finales.

Los dirigidos por José Mourinho tomaron la ventaja en el minuto 25 con un espectacular tiro libre de Arda Güler. El disparo se desvió en un defensor y terminó en el fondo de la portería para abrir el marcador.

El Madrid amplió la diferencia antes del descanso con un gol de Kylian Mbappé, resultado que parecía encaminar una noche tranquila para los visitantes.

Sin embargo, el Elche reaccionó en la segunda mitad y encontró el empate gracias a los goles de Osorio y Niño. La ofensiva local puso contra las cuerdas al conjunto blanco y llevó el partido a un cierre de máxima tensión.

Cuando todo apuntaba al reparto de puntos, apareció Carlo Espí. La joven promesa madridista marcó en el minuto 90 más añadido y le dio al Real Madrid una victoria agónica que le permite mantener el paso en la lucha por los primeros puestos de LaLiga.

El tanto de Espí terminó siendo el momento decisivo de un partido en el que el Madrid pasó de tener el triunfo controlado a necesitar un gol en el último suspiro para rescatar los tres puntos.