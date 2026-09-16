Entregan en Matanzas condición Aniversario 66 de los CDR

Ciudad de Matanzas.- Un momento de sorpresa en su habitual ajetreo en el punto de embarque en la parada de la Playa vivió el inspector Nelson cuando le indicaron “detenerse”, esta vez para recibir una honra que sinceramente no se esperaba en su puesto de trabajo.

Delante de los pasajeros, a quienes día a día ayuda a moverse a diferentes destinos, a Nelson le fue entregada la Condición 66 Aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), un estímulo que enaltece los oficios del barrio.

“Él es de los mejores en sus funciones. Las personas siempre reconocen su desempeño y nuestro reconocimiento no podía faltar”, expresó en su perfil de la red social Facebook Norlenis Serpa Santos, coordinador provincial de los CDR, organización que en los días previos a su fecha fundacional del 28 de septiembre de 1960 entrega este tipo de mérito a entidades y personas.

Convencida de cuánto falta aún por hacer en las comunidades para que los CDR funcionen de verdad y lo haga todos los días, Matanzas ganó la sede de las actividades centrales por el surgimiento de esta, la organización de masa más numerosa en el país.

Al ser proclamado Vanguardia Nacional, este occidental territorio venció en la emulación por tal agasajo a las provincias de Pinar del Río y Santiago de Cuba, quienes merecieron la condición de Destacadas, categoría el año pasado alcanzada por los yumurinos, lo que prueba su estabilidad en el cumplimiento de algunas tareas.

En tal sentido, en su propio perfil de Facebook, Serpa Santos admitió que “ninguna obra humana o material es perfecta. Nos faltan muchos caminos por recorrer, problemas que resolver, pero siempre con la participación colectiva y atemperados a los nuevos tiempos”.

Agregó que “contra los enemigos del pueblo, en el barrio, en cada cuadra, estamos llamados a estar con la guardia en alto. El combate es en el barrio”, insistió.

Foto: Tomada del perfil de Facebook de Norlenis Serpa Santos.