Cárdenas.- Energás Varadero, en este municipio, genera alrededor de 50 megawatt (MW) con sus dos turbinas de gas, mientras regula frecuencia con otras plantas térmicas del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), una cifra por debajo de su capacidad y en un contexto complejo para el SEN.

El directivo Julio Betancourt informó que se trabaja para poner en explotación el ciclo combinado con la incorporación de otros 40 MW, en momentos en que Energás Boca de Jaruco mantiene fuera del sistema 140 MW hasta el próximo sábado, debido a mantenimientos inaplazables.

La unidad trabaja con baja disponibilidad de gas acompañante del petróleo, lo que ha frenado la generación. Esa industria, fundada por Fidel en el año 2000 con cooperación de Canadá, fue diseñada ademẩs de para generar electricidad, para producir azufre, solventes industriales y gas licuado del petróleo como remanentes de la limpieza del yacimiento de Varadero.

Esa industria, desarrollada con co0peración canadiense ha sido golpeada por el bloqueo de la administración Trump. C0n el ciclo combinado pendiente y menos combustible, Energẩs Varadero sigue siendo clave para el SEN, aunque por el momento opere por debajo de su potencial.