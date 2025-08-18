El éxito del Cóctel del Yumurí en Meliá Varadero

Pequeños cambios en los procesos turísticos suelen representar grandes resultados. Este es el caso del food truck Cóctel del Yumurí, un producto aún joven pero ya exitoso en el hotel Meliá Varadero, una de las opciones de alojamiento de mayor preferencia en este balneario de la provincia Matanzas.

“A mí me encanta. Se hace camino a las zonas de baño y puedes disfrutar de las ofertas sin tener que vestirse para acceder a tomar helados dentro del hotel”, comentó la clienta Josefa Candal, mientras saboreaba una crema de helado batida.

Me hace sentir como en casa la amabilidad de los trabajadores, y en especial lo profesional que es el dependiente de hoy, Deynel Rodríguez, manifestó la cubana Aldelines Pellicier.

De 10 de la mañana a cuatro de la tarde funciona este punto, donde los huéspedes acceden a helados, batidos, cremas, y realmente tiene mucha demanda, aseguró Deynel, mientras prepara el pedido de turno.

Vanguardia Nacional, categoría superior de la emulación que premia excelentes desempeños económicos, sindicales y sociales, desde inicio de año funciona la oferta en Meliá Varadero, valores nuevos en la sólida cartería de servicios de esta instalación.

La iniciativa habla de la postura de directivos y trabajadores por seguir elevando los índices de satisfacción del hotel mixto, gracias a lo cual ha mejorado la posición entre los hoteles de Varadero en el Tripadvisor, la web de viaje más grande del mundo.

Foto: De la Autora.