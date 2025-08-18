Mejoras en el Embalse Bibanasí: por la sostenibilidad hídrica

MARTÍ.-El Embalse Bibanasí, situado en este municipio, recibe acciones constructivas destinadas a mejorar las condiciones de los trabajadores y asegurar la capacidad de almacenamiento de agua.

Estas labores son fundamentales no solo para el bienestar de quienes operan en el embalse, sino también para el mantenimiento de uno de los recursos hídricos más importante en la región.

Según la información publicada en el perfil de Facebook de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de Matanzas, en estos momentos se llevan a cabo trabajos de mantenimiento en varias instalaciones como la casa del operario, la oficina y la caseta de válvulas.

Asimismo refleja la nota que estas áreas son esenciales para el funcionamiento diario del embalse y en su adecuada atención garantiza un entorno laboral seguro y eficiente.

Además, la publicación subraya la importancia del Embalse Bibanasí dentro del sistema hidráulico del territorio, ya que, no solo actúa como un reservorio de agua, sino que también es una de las principales fuentes de recarga del manto freático, lo que resulta vital para la sostenibilidad hídrica en la provincia.

Con una capacidad máxima de 6,320 hectómetros cúbicos (hm3), el embalse juega un papel crucial en la gestión del agua en la zona y en estos días se registran acumulados que sobrepasan los 0.229 hm3.

Las acciones constructivas ejecutadas por la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de Matanzas no solo se enfocan en la funcionalidad, sino también en la protección y embellecimiento de las instalaciones del Embalse Bibanasí, que se ubica al norte de la provincia.

Por otra parte es válido decir que las labores de mantenimiento continúan para garantizar que este embalse siga cumpliendo su función en el sistema hidráulico del territorio matancero.