Informan sobre tormenta tropical Isaías en el golfo de México

El Instituto de Meteorología de Cuba informó este miércoles que la depresión tropical Nueve, localizada en el golfo de México, ganó en organización e intensidad durante la madrugada y se convirtió en la tormenta tropical Isaías, noveno organismo de la actual temporada ciclónica.

Según precisó la institución científica desde su perfil en la red social Facebook en sus avisos de ciclón tropical 1 y 2, a las cinco de la mañana de este miércoles, el centro del sistema se ubicó en los 22 grados de latitud Norte y 94,1 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a 460 kilómetros al oeste de Progreso, México.

Isaías registró vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas superiores, y una presión central de 1004 hectoPascal.

El organismo se desplazó al este nordeste a razón de 13 kilómetros por hora y, según el pronóstico, continuará ganando en organización e intensidad, con posibilidad de convertirse en huracán en las próximas 24 a 48 horas.

La institución meteorológica precisó que este sistema no representa peligro para Cuba y que mantendrá la vigilancia sobre el organismo tropical.

El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las seis de la tarde de hoy miércoles.