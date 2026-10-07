Umbral: habitar el mundo desde una sala de teatro

¿Cómo comprender el mundo, con sus conflictos, desigualdades, incertidumbres y pesares, a través de los ojos de un payaso? Ernesto Parra, con el atuendo de su alter ego, Papote, se sumerge en el más reciente monólogo de Teatro Tuyo en temas tantas veces evadidos en el teatro para niños.

“Los niños lamentablemente no pueden escapar, no pueden estar ajenos de la televisión y sobre todo de las redes sociales. Ahí están las calles, está el mundo real y las noticias son cada vez más impactantes, más sensacionalistas, reflejan esa devastación total.

“Este espectáculo no deja de aludir a esa temática, pero yo creo que le corresponde al teatro no edulcorar esa problemática, sino ofrecer un espacio, un momento, una mirada, un rayito de luz y de esperanza, de que ese caos puede cambiar, de que ese desastre se puede reconstruir, de que se puede reconciliar el ser humano con el ser humano y con su hábitat.

“Yo creo que la responsabilidad de nosotros los teatristas radica en no solamente hacer obras que puedan entretener, que puedan divertir, sino que, desde ese camino, puedan también sembrar esa semilla que ojalá florezca en ellos como una mejor sociedad de la que somos nosotros”, reflexionó Ernesto Parra, actor y director de Teatro Tuyo.

¿Qué hay detrás del Umbral? ¿Cuántos de esos nuevos comienzos son necesarios para que los niños crezcan seguros, pero siendo parte del mundo en el que viven?

“Umbral es el espacio entre lo que es y lo que no sé qué podrá ser. Papote llega a un lugar que no conoce, pero encuentra justamente que ahí está bien.

“Umbral siempre es el tránsito, es el camino hacia lo desconocido, pero porque vengo de algo que ya conozco. Todo el tiempo los niños están cruzando umbrales: de la etapa de la primera infancia a la etapa escolar, de la etapa escolar a la adolescencia y así sucesivamente. Todo el tiempo estamos cruzando diferentes umbrales”.

Ernesto advierte en Matanzas el ambiente acogedor de la casa propia. La sala Pepe Camejo se ha convertido en un hogar no solo para él, sino para los espectadores que encuentran allí un refugio cada fin de semana. Con esa certeza llega siempre a Matanzas el actor y director de Teatro Tuyo.

“A mí me encanta el contacto con el público matancero. Aquí me siento a gusto. Creo que eso se debe en gran medida al trabajo sostenido de Teatro de las Estaciones que no hace funciones los fines de semana, sino que abre su casa todos los fines, a pesar de todas las vicisitudes y eso crea lo que es el teatro: una convivencia.

“No se trata solamente de un público que compró una entrada y viene a ver una obra para entretenerse. Ese público viene a llevar, viene a traer. Entonces yo sé que cuando vengo a la Pepe Camejo eso es lo que voy a encontrar.

“No me sorprenden en ese sentido, pero me dejo también como sorprender en el aspecto de que siempre es mucho más cariño el que se nos retribuye, mucho más respeto hacia lo que hacemos”.

Precisamente, desde esa mirada desprejuiciada y reflexiva, desde el humor y la risa, Umbral es capaz de conmover, de incitar el pensamiento, de avivar el humanismo, la empatía, la responsabilidad individual y colectiva.

El arte del clown, bien pensado y representado, se convierte en una vía idónea para abordar desde el humor y el divertimento temas complejos, problemáticas sociales, fenómenos de nuestro día a día, para habitar el mundo desde una sala de teatro.

“El arte del clown, como sabemos, lamentablemente en el mundo entero es mal utilizado a veces solo con fines comerciales y se despoja de ese valor ético, moral, humano, artístico, técnico, cívico, que puede ofrecer una especialidad que surgió justamente de esa necesidad de servir, de ser un puente entre el artista que sí salía a la pista a brillar y el utilero que le ponía su servicio en función de que él brillara.

“Entonces yo creo que en esa filosofía y en ese espíritu Teatro Tuyo ha caminado 28 años y cada uno de estos espectáculos es lo que trae: una vocación de servicio; por lo tanto, no vengo a mostrar un espectáculo, no vengo a mostrar habilidades, vengo a esa convivencia que retroalimenta tanto de la que Teatro de las Estaciones es faro, es guía, es puente y retroalimenta también como familia. Encontrarse aquí es estar en casa”.

El más reciente estreno de Teatro Tuyo, con Ernesto Parra al frente, se ha presentado en Matanzas en dos ocasiones: durante el XVI Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas, el 21 de marzo y el 27 de junio.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26