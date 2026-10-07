Destaca Premio Aldabón 2026 textos de narradores y poetas matanceros

Los espacios literarios Lecturas de café y La hora de Aldabón constituyeron las primeras propuestas de la segunda y última jornada del Premio Aldabón 2026 con lugar en Matanzas.

En dicho encuentro que reunió a los escritores más destacados de la provincia, se compartieron algunos de los textos que han elevado el renombre de los artistas invitados.

Durante el momento inicial, escritores matanceros como Pablo G. Lleonart, Guillermo Carmona y Humberto Fuentes explicaron el surgimiento de los libros de su autoría seleccionados para este propósito.

Posteriormente se desarrolló La hora de Aldabón, cita literaria que acogió las presentaciones de los libros She’s Leaving Home y Qué va a ser de tí, de la dramaturga María Lorente, a cargo del poeta Alfredo Zaldívar, al igual que el volumen de poesía infantil Por las esquinas del mar, de Noel Oliva, que dirigió el coordinador general del evento, Daniel Cruz Bermúdez.

El periodista y escritor varaderense Humberto Fuentes explicó que uno de los objetivos principales del Premio Aldabón en esta edición resultó la promoción al trabajo de jóvenes narradores como él, dando a conocer así lo que acontece en el ambiente literario moderno de la ciudad.

Por otro lado, Daniel Cruz Bermúdez, director de la editorial, comentó que este último espacio de lectura tuvo la intención de visibilizar más los libros pensados para los pequeños de casa.

Esta velada matutina contó con la presencia del escritor yumurino Noel Oliva, así como de otros distinguidos autores del territorio.