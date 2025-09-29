Intensificar acciones de control vectorial en zonas de mayor riesgo (audio)

Ante el aumento de casos de arbovirosis en la provincia de Matanzas dialogamos con la directora general de Salud en el teritorio, doctora Yamira López.

«Estamos intensificando acciones de control vectorial en las zonas de mayor riesgo», asegura la directora.

Las brigadas sanitarias orientan a la poblaciÔn sobre las maneras de eliminar criaderos en hogares y centros laborales.