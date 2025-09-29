Triciclo eléctrico cae por el puente del viaducto

Actualización del accidente

En los hospitales Comandante Faustino Pérez Hernández y pediátrico Eliseo Noel Caamaño se atendieron en total de ocho pacientes (cifra actualizada) tras la caída de un triciclo eléctrico por el puente del Viaducto y hacia el río San Juan.

Al Hospital provincial llegaron seis adultos, de ellos cinco con lesiones leves y uno que en estos momentos intervienen quirúrgicamente por un trauma torácico, precisó la doctora, Gretter Robaina Rodríguez, subdirectora de la institución.

En el pediátrico se encuentran una niña, sin heridas, y una adolescente que recibió heridas pero sin complicaciones y que está estable.

Ambas fueron ingresadas para, durante 24 horas observarlas, según explicó la doctora Anaelis Santana Álvarez, directora del hospital.

Tomado del perfil de Facebook del periódico Girón

Seis lesionados, entre ellos una mujer y una niña es el saldo de la caída de un triciclo eléctrico por el puente del viaducto y hacia el río San Juan.

En el lugar se encuentra el primer secretario del Partido de la provincia, Mario Sabines Lorenzo. Los heridos ya están en el hospital y reciben atención médica.

Noticia en desarrollo tomada del perfil de Facebook del autor