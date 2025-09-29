Triciclo eléctrico cae por el puente del viaducto
Actualización del accidente
En los hospitales Comandante Faustino Pérez Hernández y pediátrico Eliseo Noel Caamaño se atendieron en total de ocho pacientes (cifra actualizada) tras la caída de un triciclo eléctrico por el puente del Viaducto y hacia el río San Juan.
Al Hospital provincial llegaron seis adultos, de ellos cinco con lesiones leves y uno que en estos momentos intervienen quirúrgicamente por un trauma torácico, precisó la doctora, Gretter Robaina Rodríguez, subdirectora de la institución.
En el pediátrico se encuentran una niña, sin heridas, y una adolescente que recibió heridas pero sin complicaciones y que está estable.
Ambas fueron ingresadas para, durante 24 horas observarlas, según explicó la doctora Anaelis Santana Álvarez, directora del hospital.
- Tomado del perfil de Facebook del periódico Girón
Seis lesionados, entre ellos una mujer y una niña es el saldo de la caída de un triciclo eléctrico por el puente del viaducto y hacia el río San Juan.
En el lugar se encuentra el primer secretario del Partido de la provincia, Mario Sabines Lorenzo. Los heridos ya están en el hospital y reciben atención médica.
- Noticia en desarrollo tomada del perfil de Facebook del autor