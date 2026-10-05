San Petersburgo entrega a Matanzas nueva ambulancia equipada

La Embajada de Rusia en Cuba hizo entrega este sábado de una ambulancia donada por el gobernador y el pueblo de San Petersburgo, equipada con todos los medios de urgencia y medicamentos, como parte del sostenido hermanamiento entre ambas ciudades y del respaldo solidario de la nación rusa a la provincia matancera.

La información fue dada a conocer por la gobernadora de Matanzas, Marieta Poey Zamora, a través de su perfil en la red social Facebook, donde expresó que “el pueblo de Matanzas agradece tan valioso gesto en beneficio de los matanceros”.

La donación se materializa como resultado de los acuerdos alcanzados durante la visita oficial del gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, a Matanzas en noviembre de 2025, cuando anunció el envío de tres ambulancias para las provincias de Santiago de Cuba, La Habana y Matanzas.

El propio Beglov había declarado entonces que los vehículos contarían con “el equipamiento médico más moderno fabricado en nuestra ciudad” y que especialistas de San Petersburgo colaborarían con sus colegas cubanos en la operación y mantenimiento de los equipos.

Esta entrega se suma a otras contribuciones recientes del Gobierno de San Petersburgo al sistema de salud matancero, como la donación de medicamentos y alimentos especializados para neonatos en el Hospital Materno José Ramón López Tabrane, y el equipamiento para el servicio de Gastroenterología del Hospital Faustino Pérez, que incluyó tecnología de telemedicina única en el país.

La ambulancia, que ya se encuentra en la provincia, permitirá fortalecer la respuesta de los servicios de urgencia y el traslado seguro de pacientes, en un contexto donde el sistema de salud enfrenta limitaciones materiales y energéticas derivadas del recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

Con este gesto, San Petersburgo y Matanzas ratifican una relación de amistad y cooperación que trasciende lo protocolar y se traduce en beneficios tangibles para la población, demostrando que la solidaridad entre los pueblos es una fuerza capaz de acompañar y respaldar los esfuerzos por preservar la vida y el bienestar de los cubanos.

Girón