Brillante concierto de la Camerata José White

La Camerata José White, ofreció el concierto «Serenatas, danzas y exaltaciones», bajo la batuta del director colombiano-norteamericano Jimmy Andrés Pinzón, en su primera presentación en el país.

El programa escogido por el invitado, se dividió en dos sesiones. La primera incluyó las obras «Serenata para cuerdas, Opus 11«, de Dag Wirén, el inolvidable vals «Danubio azul«, de Johann Strauss, y «Adagietto» de la Sinfonía No. 15, de Gustav Mahler, interpretadas con exquisita destreza y, singular sensibilidad sonora.

En la ejecución de la obra «Ennanga«, de Williams Grant Still, la armonía alcanzada entre la dirección, el piano y las cuerdas, permitió apreciar la notable expresividad de la arpista Maité Rodríguez Álvarez, en una partitura de compleja ejecutoria.

El auditorio que colmó la sala de conciertos José White, disfrutó de la Camerata, dirigida por Jimmy Pinzón, en una segunda sesión, en la cual se presentaron tres obras de su autoría, de notable lirismo.

Se escuchó la pieza «Cuarteto de cuerda No. 1 en re menor«, de sugerente sonoridad latina. A seguidas las partituras «Aurora«, evocadora del amanecer, compuesta especialmente para la Camerata y estrenada el pasado año, que contó con la participación del coro femenino Eunoia, y la recién compuesta «Exaltación«, inspirada en la elevación del espíritu hasta la grandeza celestial, en un retorno pletórico de paz y esperanza.

El concierto concluyó con la rítmica música de Gustavo Holst en la obra titulada «St Paul’s Suite.Opus 29. No.2«, ovacionadas todas por los asistentes, entre estos autoridades del Partido, de la dirección provincial de Cultura, la UNEAC y de instituciones religiosas y culturales más familiares del prestigioso invitado.

La Camerata José White, con la dirección general del maestro Antonio Fernández Muñoz, continúa la estela de sus fundadores en sus ocho años de existencia, para disfrute de los amantes de la música clásica en la Atenas de Cuba.