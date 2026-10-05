Dan a conocer ganadores del Premio Fundación de la Ciudad de Matanzas

El XIX Premio Fundación de la Ciudad de Matanzas ya tiene sus ganadores en las tres categorías en que convocó este año.

Alfredo Zaldívar Muñoa, director de Ediciones Matanzas dio a conocer en su perfil de Facebook que La brújula del pirata, de Alexis Manuel García Artiles, de Santa Clara, mereció los halagos del jurado de Literatura para niños y jóvenes compuesto por Liset Prego, Jenny Pupo y presidido por Yunier Riquenes.

Informó también que Rafael Grillo, como presidente, Mariela Varona y Arístides Vega Chapú seleccionaron por unanimidad como la mejor propuesta en la categoría de cuento a Pieles rotas, de David Martínez Balsa, de La Habana.

Por su parte, La soledad amorosa de Carlos Manuel de Céspedes, de Yerandy Fleites, villaclareño residente en La Habana mereció el premio concedido por Vivian Martínez Tabares, Osvaldo Cano y Nelson Beatón.

El poeta, promotor y director de Ediciones Matanzas adelantó igualmente que el narrador y guionista, Premio Nacional de Cine, Senel Paz, recibirá el Premio Honorífico Fundación de la Ciudad de Matanzas y se le dedicará la jornada literaria del concurso, los días 14 y 15 de octubre, ocasión en que serán entregados oficialmente estos premios.

Han merecido, entre otros, el prestigioso galardón Daniel Díaz Mantilla, Alberto Rodríguez, Raúl Dávalos, Legna Rodríguez y Urbano Martínez Carmenate.

Auspiciado por Ediciones Matanzas, el Centro Provincial del Libro y la Literatura, y la Dirección Provincial de Cultura, el Premio Fundación de la Ciudad de Matanzas consiste en la publicación de la obra por Ediciones Matanzas, diez mil pesos en moneda nacional, diploma artístico único y la invitación al evento en 2027.

El certamen, dedicado en su XIX edición, incentivar a escritores de todo el país a potenciar su creatividad y celebrar los 333 años del nacimiento de la urbe de ríos y puentes.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26