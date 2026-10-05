6 de octubre de 2026

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«Criterio compartido» reflexionará sobre los segmentos de mayor vulnerabilidad en el país

5 de octubre de 2026 Redacción Radio26
La segunda emisión del espacio radial “Criterio Compartido”, saldrá al aire el próximo miércoles, a las 7 y 15 de la mañana, por Radio Rebelde, con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en diálogo con la periodista Bárbara Betancourt

La segunda emisión del espacio radial “Criterio Compartido”, saldrá al aire el próximo miércoles, a las 7 y 15 de la mañana, por Radio Rebelde, con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en diálogo con la periodista Bárbara Betancourt.

La propuesta estará dedicada a reflexionar sobre los esfuerzos que desarrolla el país dirigidos a la atención a personas y segmentos de mayor vulnerabilidad, en medio del recrudecimiento de las medidas de bloqueo del actual gobierno de Estados Unidos y el cerco energético a que es sometida la nación.

“Criterio Compartido”, un programa de participación ciudadana, será trasmitido en Cadena Nacional de Radio.

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