Cuba empata ante San Cristóbal y conserva liderato en Liga de Naciones de Concaf

La selección cubana de fútbol igualó a dos goles con San Cristóbal y Nieves y conservó el liderato del grupo C del Nivel B de la Liga de Naciones de Concacaf.

En el estadio Hasely Crawford de Trinidad y Tobago, ambos elencos volvieron a dividir puntos luego del empate 3-3 protagonizado el pasado viernes.

Triquanny Williams abrió el marcador para los sancristobaleños al minuto 16 a pase de su compañero Kyle Kelly, que aprovechó para sacar un potente derechazo desde la frontal del área y perforó las redes cubanas.

La combinación entre el centrocampista Dairon Reyes y el defensor Yunior Pérez sirvió para lograr la igualdad apenas minutos después para el conjunto del técnico Pedro Pablo Pereira.

Williams volvió a anotar en el encuentro para colocar por delante al plantel de San Cristóbal y Nieves, esta vez por la vía del penal, mientras Daniel Díaz consiguió el empate para los cubanos sobre el silbatazo final.

Cuba termina esta primera ventana de la Liga de las Naciones de manera invicta con victorias de 3-0 sobre Granada (25 de septiembre) y 2-0 ante Bonaire (28 de septiembre) y dos empates ante San Cristóbal y Nieves.

Los cuatro ganadores de llave de la Liga B clasificarán directamente a la Copa Oro de la Concacaf 2027.