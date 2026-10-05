6 de octubre de 2026

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El sector privado cubano representa el 49 por ciento del entramado económico

5 de octubre de 2026 José Miguel Solís
La tendencia apunta a un sector privado cada vez más protagónico y a una fuerte concentración en la capital.

Cuba cerró el primer semestre del año con unas 20 mil entidades en su entramado institucional.

Las mipymes privadas son el grupo más numeroso, con casi 10 mil, equivalentes al 49 por ciento (%) del total.

Le siguen las cooperativas, que representan el 24 %; las unidades presupuestadas, con alrededor del 13 puntos porcentuales; y las empresas estatales, con el 10 %. Completan el registro las sociedades mercantiles, las mipymes estatales y las empresas filiales.

El sector privado, medido por las mipymes privadas, representa cerca de la mitad del entramado económico. Si se suman las cooperativas, las formas no estatales superan el 73 por ciento.

En contraste, el bloque estatal —empresas, unidades presupuestadas y mipymes estatales— se acerca a las 5 mil entidades, poco menos de una cuarta parte del total. La tendencia muestra un peso creciente del sector privado y una menor participación relativa de las formas estatales y cooperativas.

La evolución reciente confirma ese cambio. En 2019 había unas 9 500 entidades; en 2021, 10 000; y en 2025, 20 300. Las mipymes privadas pasaron de 262 en 2021 a casi 10 000 en junio de 2026, lo que confirma la tendencia de que el crecimiento del entramado se explica, sobre todo, por la expansión privada.

Territorialmente, La Habana concentra el 30% del total, seguida por Holguín (1 500), Granma y Santiago de Cuba (1 400 cada una), mientras Isla de la Juventud registra menos de 200.

El informe no incluye organizaciones políticas y de masas, instituciones sin fines de lucro, empresas mixtas, capital totalmente extranjero, sucursales de firmas foráneas, Cámara de Comercio ni Bufetes Colectivos.

La tendencia apunta a un sector privado cada vez más protagónico y a una fuerte concentración en la capital.

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