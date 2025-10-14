Universidad de las Ciencias Informáticas inaugura VI Convención Científica Internacional en Varadero

La apertura de UCIENCIA 2025 estuvo marcada por una intervención de alto impacto intelectual y ético, protagonizada por la Dra. C. Yailé Caballero Mota de la Universidad de Camagüey. Reconocida por su trayectoria académica y su compromiso con el pensamiento crítico en torno a la inteligencia artificial, la Dra. Caballero Mota asumió el reto de inaugurar esta convención con una propuesta audaz y profundamente reflexiva.

Explicó que el reto es considerable, dada la presencia de directivos nacionales vinculados a las ciencias computacionales y a sectores estratégicos del país, así como de sus propios profesores, colegas y amigos, a quienes considera los verdaderos expertos en inteligencia artificial (IA), protagonistas de los resultados más relevantes a nivel nacional e internacional. Ante este auditorio, declaró que no pretendía ofrecer una conferencia tradicional, centrada en orígenes, definiciones y aplicaciones exitosas de la IA. En su lugar, propuso un formato distinto, enfocado en la reflexión, la motivación y la inspiración, en un momento complejo para el mundo y para Cuba. Su objetivo esencial fue contribuir, de manera conjunta, a redefinir el papel de Cuba y de instituciones como la UCI en el ecosistema global de la inteligencia artificial, desde un enfoque humano, ético y transformador en lo educativo.

Cuestionando el mapa global de la innovación

Planteó una pregunta reflexiva: ¿Está completo el mapa de la innovación que tenemos en mente? Al pensar en la IA global, suelen surgir nombres como Silicon Valley, Londres, Shenzhen o Bangalore, grandes ecosistemas de capital, crítica y ciencia. Señaló que se ha hecho creer que la IA es una carrera que solo ganan quienes poseen mayor capacidad de cálculo, más datos y más inversión. Cuestionó esta narrativa, sugiriendo que la historia está incompleta.

Propuso una perspectiva alternativa: ¿Y si el próximo gran salto innovador no dependiera de tener “más”, sino de preguntarnos “¿para qué?” y “¿para quién?”? ¿Y si el próximo gran viento de la IA no soplara desde el norte, sino desde el sur? Invitó a los asistentes a un viaje que comienza con un código y trasciende el algoritmo, para contar la historia de la huella única de Cuba.

Desafío en Cuba: Innovación desde la limitación

Abordó la situación singular de Cuba, marcada por un prolongado bloqueo tecnológico que, para muchos, sería una sentencia de obsolescencia, pero que para el ingenio cubano se convirtió en un desafío de diseño. Preguntó: ¿La limitación es una barrera o, como hemos aprendido, el mejor catalizador de la creatividad?

Su respuesta fue clara: a Cuba le ha tocado ser más inteligente, más creativa y más eficiente. Esto ha generado una mentalidad de “optimización extrema, de elegancia algorítmica, de soluciones de alto impacto y de modelos con propósito claro”, en contraste con la tendencia global de construir modelos cada vez más grandes. Subrayó que esto no representa una desventaja, sino una filosofía de diseño que, en tiempos de preocupación por la eficiencia energética y la IA verde, se convierte en un llamado urgente y necesario.

La pregunta esencial y el ADN distintivo

Mientras el mundo se pregunta “cómo tener más”, en Cuba la pregunta constante ha sido otra. La Dra. Caballero Mota cuestionó: “¿Un algoritmo perfecto si solo sirve para una fracción perfecta de la humanidad?”. Afirmó que la historia de Cuba ha dotado a su enfoque de IA de un “ADN distintivo”.

Mientras en otros contextos la ética se debate como un añadido posterior, en Cuba la pregunta fundamental siempre ha sido “cómo lograr el bienestar para todos”. En un mundo donde los ecosistemas algorítmicos amplifican la desigualdad, la “huella cubana” es, precisamente, una “inteligencia artificial anti-sesgo”.

Abogó por diseñar sistemas que no reproduzcan prejuicios, sino que contribuyan a superarlos. Preguntó: “¿No es ese el verdadero significado de la inteligencia artificial?”. Una IA que no replica los peores patrones de una sociedad sesgada y discriminatoria, sino que se diseña activamente para corregirlos. Presentó esto como el aporte más valioso de Cuba al mundo: un “marco ético aplicado. No teoría”. La pregunta central, insistió, no es “¿puedo hacerlo?”, sino “¿debo hacerlo?” y si estamos preparados para asumir esa responsabilidad.

El papel epicéntrico de la universidad y la transformación educativa

Sostuvo que todo comienza con una universidad comprometida, epicentro de la transformación. Instituciones como la UCI —que calificó como “más que una universidad”, por ser un “ecosistema vivo de innovación”— son el espacio donde se forja la huella cubana. Planteó la pregunta formativa clave: “¿Cómo se forma no solo a un ingeniero, sino a un arquitecto de un futuro mejor?”. Para ella, no solo es posible enseñar ética junto al código, sino que es “imprescindible”. La universidad es el “crisol donde se funde el ADN ético con el talento joven”, formando no solo programadores, sino “arquitectos de un futuro digital más humano”. Esta es la propuesta de transformación educativa: una pedagogía basada en proyectos, retos y soluciones concretas, un modelo a seguir.

El rol decisivo del profesor en la era de la IA

Recalcó que este ecosistema de innovación no funciona por sí solo y requiere de sus “arquitectos más cruciales”: los profesores. En la era de la IA, el rol del docente cambia radicalmente, pasando de ser fuente principal de conocimiento a convertirse en “diseñador de experiencias de aprendizaje transformadoras”. Para impulsar este proceso, no se trata de usar más herramientas, sino de aplicar una metodología distinta: trasladar el enfoque de la conferencia magistral al taller de solución de problemas y a proyectos que integren modelos.

Abogó por fomentar la crítica y el enfoque ético en el aula. Al enseñar algoritmos, no basta con evaluar su eficiencia; hay que preguntarse: “¿cómo evaluarías la calidad de la respuesta que te da ese algoritmo?”, “¿qué datos estamos ordenando y qué impacto tiene ese ordenamiento en la vida de las personas?”, “¿dónde podrían estar sus sesgos?” y “¿cómo lo mejorarías?”. Es en las aulas y laboratorios donde el profesional se forma integralmente, aprendiendo no solo redes neuronales, sino aplicándolas a problemas de la economía y la sociedad.

Así, el profesor se convierte en guía, mentor y “provocador de pensamiento crítico”, responsable de crear un ambiente donde el talento descubra no solo el “cómo” funcionan los algoritmos, sino el “por qué” y “para quién” deben funcionar. Este es un llamado a repensar la pedagogía de la IA a nivel global.

Un llamado a la colaboración y la diversidad

Cuestionó si el futuro de la IA será un “monocultivo” o un “ecosistema diverso y resiliente”. Hizo un llamado a “agrandar la mesa” para que todas las voces y enfoques tengan un lugar. Invitó a la colaboración, no para pedir espacio en la mesa existente, sino para ampliarla. Propuso a investigadores internacionales colaborar con Cuba, argumentando que los “desafíos únicos” y el contexto de la Isla son “laboratorios antiguos donde pueden probar la resiliencia de sus algoritmos”. Destacó que Cuba posee “talento del más alto nivel” con una perspectiva que a los colaboradores internacionales podría faltarles, porque el mundo no necesita “otra copia de Silicon Valley”, sino alternativas y “diversidad de pensamiento”. La inteligencia global será “más robusta, más justa y más creativa” cuando se incorpore la perspectiva del sur global y la huella cubana.

Concluyó afirmando que al mundo le faltan piezas para resolver el “rompecabezas de la inteligencia artificial”, y que una de esas piezas se ha estado forjando en Cuba todo este tiempo. La huella de Cuba en la IA global es prueba de que, desde un pequeño archipiélago, se puede irradiar la poderosa idea de que “la tecnología más avanzada debe estar irrevocablemente al servicio de la humanidad”. Para ella, la IA no reside en “la frialdad del silicio, sino en la calidez de su propósito”. La carrera de la IA no debe ser por tener “más”, sino por “lograr sociedades más justas” y asegurar que “todos tengamos un lugar para contribuir a nuestra sociedad”. El futuro de la IA, afirmó, “no solo se escribirá con código”.

Por: Frank Martínez Rivero/Cubadebaate