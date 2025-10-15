Trump, salud y espectáculo: el poder como simulacro

La reciente atención mediática sobre el estado de salud del presidente Donald Trump no es más que otro episodio en el largo guion del espectáculo político estadounidense.

Mientras los titulares proclaman que goza de “una salud excepcional”, el verdadero trasfondo es el uso estratégico de la imagen personal como herramienta de poder. En un sistema donde la política se confunde con el marketing, la salud del líder se convierte en símbolo de fortaleza nacional, aunque detrás se escondan profundas grietas sociales y económicas.

El juego entre demócratas y republicanos continúa su curso, con intercambios de acusaciones, promesas y escenificaciones diplomáticas. Pero más allá de los colores partidistas, ambos han sostenido políticas de agresión contra América Latina, y en particular contra Cuba.

La administración de Barack Obama, aplaudida por su aparente apertura, mantuvo intacto el bloqueo económico. Trump, por su parte, endureció las sanciones y reactivó la retórica de confrontación. Y aunque Joe Biden prometió revertir algunas medidas, el bloqueo sigue siendo una realidad que afecta a millones.

Así, mientras se celebran cumbres internacionales y se anuncian acuerdos de paz, la política exterior de Estados Unidos mantiene su lógica de presión y control.

El presidente puede estar sano, pero el sistema que representa sigue enfermo de hegemonía. Y en ese escenario, los pueblos del sur continúan resistiendo, más allá del ruido mediático y las maniobras del poder.