4 de octubre de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Acoge Matanzas Congreso Internacional Universidad-Sociedad 2026

29 de septiembre de 2026 George Carlos Roger Suárez
El balneario de Varadero en la provincia de Matanzas acogió este martes el inicio de la cuarta edición del Congreso Internacional Universidad-Sociedad 2026.

El balneario de Varadero en la provincia de Matanzas acogió este martes el inicio de la cuarta edición del Congreso Internacional Universidad-Sociedad 2026.

Bajo el lema Por el desarrollo creativo y la innovación colaborativa y sostenible, el evento sesionará en las modalidades presencial y virtual hasta el venidero primero de octubre.

 

El coordinador del Congreso, Jesús López, señaló que, a pesar de las complejidades que vive el mayor archipiélago caribeño, se logró la presencia de 671 participantes, entre ellos representantes de diferentes naciones de Latinoamérica y Europa.

López enfatizó que Universidad-Sociedad 2026 resulta una oportunidad de vincular a los diferentes actores de la sociedad a soluciones concretas a partir de las ciencias.

Las principales temáticas que aborda el programa giran en torno al desarrollo turístico, la ciencia aplicada a programas agrícolas, así como la educación ambiental para un turismo sostenible, comentó.

El también profesor de la Universidad de Matanzas dijo que a partir de los resultados de esta edición del evento pretenden fomentar un programa que se traduzca en una vinculación más activa entre sociedad y ciencia.

La cuarta edición del Congreso Internacional Universidad-Sociedad 2026 deviene una forma de fomentar e incentivar la ciencia cubana en pos de un mejor futuro para la nación.

Autor

Más entradas

Obtiene escritora matancera Premio Sed de Belleza 2026

4 de octubre de 2026 Jessica Mesa Duarte

Guiteras: nueva prueba neumática en el RAT definirá arranque esta noche

3 de octubre de 2026 José Miguel Solís

Es fuerte el desafío, pero no vamos a detenernos, expresa Díaz-Canel

3 de octubre de 2026 Redacción Radio26

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *