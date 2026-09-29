Acoge Matanzas Congreso Internacional Universidad-Sociedad 2026

El balneario de Varadero en la provincia de Matanzas acogió este martes el inicio de la cuarta edición del Congreso Internacional Universidad-Sociedad 2026.

Bajo el lema Por el desarrollo creativo y la innovación colaborativa y sostenible, el evento sesionará en las modalidades presencial y virtual hasta el venidero primero de octubre.

El coordinador del Congreso, Jesús López, señaló que, a pesar de las complejidades que vive el mayor archipiélago caribeño, se logró la presencia de 671 participantes, entre ellos representantes de diferentes naciones de Latinoamérica y Europa.

López enfatizó que Universidad-Sociedad 2026 resulta una oportunidad de vincular a los diferentes actores de la sociedad a soluciones concretas a partir de las ciencias.

Las principales temáticas que aborda el programa giran en torno al desarrollo turístico, la ciencia aplicada a programas agrícolas, así como la educación ambiental para un turismo sostenible, comentó.

El también profesor de la Universidad de Matanzas dijo que a partir de los resultados de esta edición del evento pretenden fomentar un programa que se traduzca en una vinculación más activa entre sociedad y ciencia.

La cuarta edición del Congreso Internacional Universidad-Sociedad 2026 deviene una forma de fomentar e incentivar la ciencia cubana en pos de un mejor futuro para la nación.