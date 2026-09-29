Reparación de la termoeléctrica Antonio Guiteras tomará no menos de 48 horas

La reparación de la avería detectada en el recalentador de alta temperatura de la central térmica Antonio Guiteras, en Matanzas, demandará no menos de 48 horas.

El ingeniero Elmer García Romero, subdirector técnico del bloque, apuntó que, además, se realizó una prueba hidráulica y no se detectaron fugas en las paredes de agua ni en el economizador, elemento en el que se centró la reciente intervención.

García Romero indicó que se cuenta con la logística necesaria para reparar los seis defectos localizados en el recalentador, una tarea que conlleva el corte de tuberías, soldadura, comprobación metalográfica y la prueba hidráulica final.

El actual mantenimiento por avería acoge a efectivos de la brigada matancera del distrito de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas y a trabajadores de la Guiteras, quienes, además, realizan otras tareas para consolidar la ansiada estabilidad del bloque.