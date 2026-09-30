Renuevan Buró del Sindicato de Educación, Ciencia y Deportes en Jovellanos

Jovellanos .- En la Tercera Conferencia Municipal del Sindicato de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte (SNTECD) los delegados eligieron a su Buró municipal y se reafirmó el compromiso del sector con las prioridades del territorio.

la nueva secretaria general, Aleidis Esmeralda Mesa Durán

Durante la conferencia, los participantes analizaron con profundidad y sentido crítico las deficiencias que atentan contra el funcionamiento en cada una de las estructuras sindicales, al tiempo que propusieron acciones concretas para alcanzar resultados superiores en el trabajo educativo, científico y deportivo.

El reconocimiento se extendió a Yaidelis Nodarse Valladares, quien desempeñará otras funciones tras su labor al frente de la organización.

Los delegados ratificaron que la Educación, la Ciencia y el Deporte son pilares de la Revolución, principio que guió las deliberaciones de la jornada en el contexto de las actividades por el aniversario 65 del SNTECD y el centenario de Fidel, ocasión en que se ratificó la unidad y el compromiso de los trabajadores.

Con la elección de su nuevo Buró municipal, el SNTECD en Jovellanos inicia una etapa de trabajo enfocada en fortalecer la labor sindical y corregir las insuficiencias detectadas en la afiliación, la atención a los trabajadores y la calidad de los servicios educativos.