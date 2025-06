Urge escuchar al pueblo (+fotos)

Jorge Enrique Sutil Sarabia. Gobernador de Camagüe. Este hombre considera que «lo mejor es caminar, caminar y escuchar a la gente».

Llegó a nuestro grupo y se interesó por saber cómo estábamos. Nosotros comenzamos a distinguir a Camagüey y su gente. Jessica Mesa le cuenta lo impresionada que está con la limpieza y la educación de las personas aquí.

«No crea, estamos insatisfechos, podemos estar mejor. Pero sí, el camagüeyano es educado, culto y ama a su ciudad».

Lo que comenzó como una conversación algo protocolar se transformó en una conversación de actualización, un intercambio de experiencias humanas, profesionales. Se habla de Camagüey y de Cuba.

Este hombre no habla con «muela», sabe que no funciona. Este hombre dice al pan pan. Hace paralelos, reflexiona, nos habla de la entrega de leche a niños, de la producción de viandas, de la protección a los ancianos… no está satisfecho, se siente interés y vergüenza, compromiso con su terruño.

Estamos hablando de ingresos y el uso de beneficios en función de la provincia (piensa en el arreglo del Hospital provincial, «necesitamos dar pasos seguros en este sentido…hay que lograr la autonomía».

Jessica y Oscar Salabarría insisten en la calidad humana de este pueblo…

Este hombre sabe lo que habla, sabe lo que quiere y ama, ama mucho a su gente.

Ahora mismo ya está sentado junto a nosotros, matanceros, villaclareños, camagüeyanos, todos participantes del XXXVI FESTIVAL NACIONAL DE LA RADIO.

Ahora debíamos estar en el Teatro Avellaneda en un concierto y no lamentamos por no asistir porque este hombre es líder, desde la etapa estudiantil, graduado de Medicina Veterinaria y con larga trayectoria en otras organizaciones políticas y de masa.

Vuelve al tema: «hay que escuchar, hay que saber cómo piensa la gente, sus necesidades, sus problemas e involucrarse…»

Cuando parecía que habíamos terminado, retomamos el tema económico, se habla de alternativas, el 25,4 por ciento de la población es adulta mayor, hay mucho envejecimiento, baja natalidad y emigración, como en toda Cuba.

Se habla de asistencialidad. «Son momentos duros…ahora estamos trabajando mucho el tema de hogares de ancianos, hay 17 y no alcanzan; vamos trabajando, no lo duden».

Por: Regla Bárbara Llorente