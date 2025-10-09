Escolares matanceros se inician como pioneros y evocan a Camilo y Che (+fotos)

Con el compromiso de formarse como los estudiantes integrales que demanda la sociedad cubana, los 85 escolares de primer grado de la Escuela primaria Seguidores de Camilo y Che, de la ciudad de Matanzas, se anudaron por primera vez este 8 de octubre sus pañoletas azules.

Como en otras ocasiones, los docentes y trabajadores del plantel organizaron un colorido, emotivo y simbólico acto de ingreso a la Organizacion de Pioneros José Martí (OPJM), durante el cual los pequeños educandos recibieron el distintivo que los identifica como Moncadistas y lucirán en la manga izquierda hasta el tercer grado, cuando entonces les corresponde el cambio de atributo.

Ante la presencia y con el apoyo de sus padres, familiares y maestros, los bisoños se iniciaron también como Pioneros Exploradores, un movimiento esencial dentro de la OPJM, que los pondrá en contacto con la naturaleza y el excursionismo, así como con otras actividades propias de la organización, entre ellas los círculos de interés, los concursos, proyectos educativos, entre otras iniciativas en beneficio de su formación integral como estudiantes.

Como de costumbre, la velada fue propicia para mediante canciones y poesías alegóricas, rendir tributo al Guerrillero Heroico al cumplirse el aniversario 57 de su desaparición física, e inaugurar en el plantel la tradicional Jornada ideológica Camilo Che, que hasta el 28 de octubre acontece en todos los centros educacionales de Matanzas y del resto del país.

Otro momento significativo del festejo fue la apertura de la Sala de Historia del centro escolar, un local habilitado con imágenes fotográficas, muestra de dibujos y pinturas, documentos y bibliografías relacionadas, fundamentalmente, con la vida y obra de José Martí y Fidel Castro.

Una iniciativa oportuna para rendir homenaje al líder histórico de la Revolución cubana con motivo de su centenario y espacio idóneo, donde los educandos del plantel, que honra con su nombre a dos figuras emblemáticas y esenciales del proceso de lucha por la soberanía y la independencia del país, refuercen el conocimiento de la Historia, el respeto por los héroes y mártires y la formación de valores.

Actos de iniciación pioneril similares al desarrollado en esta escuela yumurina tuvieron lugar en todas las instituciones de la enseñanza primaria en la provincia y en toda Cuba.