Reconocen en Matanzas a cederistas con aportes ejemplares

Cederistas con aportes ejemplares en las actividades de la comunidad resultaron condecorados en Matanzas, cuando se aproxima el aniversario 66 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Durante la ceremonia que trascurrió en la Sala de Conciertos José White se conoció que los estímulos morales se otorgaron a propuesta del Consejo de Estado de la República de Cuba en su Decreto Presidencial número mil 284 con fecha del 2 de septiembre de 2026 y del Consejo Ejecutivo Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución.

Juan Carlos Lima Álvarez, Fiscal Jefe de los Establecimientos Penitenciarios de la Fiscalía General de Matanzas, recibió la medalla Por la Defensa de la Patria y la Unidad del Barrio y en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias reconoció que la labor cederista representa un reto; es actuar y defender la unidad del barrio desde el apoyo popular.

Como parte de la ceremonia, y previa aprobación del Comité Ejecutivo Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, también se premió con la Distinción 28 de Septiembre a cederistas y dirigentes que trascienden por su actuar y ejemplaridad en la comunidad.

Meybi Orosa Sánchez, una de las agasajadas, insistió en la importancia de aunar a los jóvenes y motivar a los niños y las familias a participar en las actividades en función de la vitalidad del barrio.

Acompañaron el proceso de entrega de las condecoraciones Mario Sabines Lorenzo, Primer Secretario del Partido en Matanzas, Marieta Poey Zamora, Gobernadora de la provincia, ambos diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La iniciativa de crear los Comités de Defensa de la Revolución Cubana surge el 28 de septiembre de 1960 en el acto recibimiento al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz que regresaba de las Naciones Unidas; estalló un petardo que puso en alerta sobre la necesidad de crear un mecanismo de vigilancia popular.

ACN