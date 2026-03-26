Turismo solidario versus Internacionalismo

Las Brigadas Internacionales de Solidaridad no son cosas de estos tiempos, se organizaron desde siempre, mucho antes de que existieran medios mañosos como Cibercuba y demás libelos que producen hartazgo ante tanta cizaña contra Cuba.

Quienes hoy rompen vestiduras por la reciente visita a Cuba de un grupo solidario ignoran que miles de cubanos asistieron a brindar su ayuda a la República Española, porque de eso va el internacionalismo.

Guillén, Marinello, Carpentier, viajaron a España a mostrar su apoyo durante la celebración del II Congreso Internacional de Escritores Antifascistas celebrado en 1937. De igual forma miles de hijos de esta Isla se alistaron en las brigadas internacionales para luchar contra el fascismo.

En estos días, cuando sobre Cuba se asoma una andanada de odio y recrudecimiento de sanciones, el español y activista Pablo Iglesias aterrizó en La Habana como parte de una amplia delegación para mostrar su respaldo ante el inminente peligro que se cierne sobre Cuba.

Algunos desmemoriados acusan a estos hermanos de practicar una especie de turismo de desastre, otros en cambio, que prefieren apelar a la memoria y hallar coincidencias en esa espiral carpenteriana de la que se va nutriendo la historia, pensarán que es una especie de hermosa retribución a la patria de Pablo de la Torriente Brau, aquel joven cubano internacionalista que anegó el suelo español con su sangre.

A esta iniciativa se suma la flotilla humanitaria Nuestra América, que llegó a puerto cubano con alimentos y medicinas. Más que la necesaria ayuda es de dignificar el hermoso gesto y el simbolismo que encierra.

Justo cuando desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos presiona a varios países de la región para que se distancien de la mayor de Las Antillas y rompan relaciones diplomáticas. Por supuesto que más de un gobierno lacayo representará su servil papel sin sonrojarse.

Era de esperar que las acciones solidarias a favor de la Patria de Martí despertarán un nivel calumnias y tergiversación, pero lo visto en las redes por estos días roza lo inaudito. Cientos de titulares intentan descalificar la ayuda y a los amigos que corrieron el riesgo de compartir nuestra suerte, en un contexto nacional marcado por la beligerancia y fuerte presión económica de Estados Unidos.

La historia de Cuba se escribió no solo con la impronta de sus hijos. Desde nuestra luchas independentistas muchos hermanos de otras regiones del mundo hicieron suyos nuestro sufrimiento y batallaron junto a los cubanos para construir ese mundo mejor soñado.

Cada año viajan a Cuba decenas de agrupaciones solidarias que tanto la gran prensa mundial como los libelos de Miami deciden ignorar. Por lo que esta arremetida comunicacional responde a un guión prestablecido que busca desacreditar cualquier acción que intente romper los bloqueos que se ciernen contra Cuba: el económico y el comunicacional.

Esta ayuda solidaria y este continente de refuerzo atentan contra la narrativa que se impone desde el exterior de un país en llamas. Por eso molesta y despierta resquemor en los calumniadores de siempre, quienes se estrellan cada día contra sus propias falacias.