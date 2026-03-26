Primera victoria de los Cocodrilos de Matanzas

Los Cocodrilos de Matanzas debutaron con victoria en la Liga de Campeones de las Américas 2026 tras imponerse 9-8 a los CTBC Brothers en un choque que se definió en el último turno.

El conjunto cubano resolvió en el noveno inning un partido cambiante y de alta tensión disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú.

El inicio fue adverso para los matanceros. Los asiáticos marcaron tres veces en la primera entrada frente al zurdo Yoennis Yera, quien no logró estabilidad desde el montículo. El abridor trabajó apenas dos entradas y dos tercios, con cinco carreras limpias permitidas, siete hits, dos ponches y un boleto.

La reacción local comenzó en el tercer episodio. Un doble de Esteban Terry, combinado con sencillo de Yulieski Remón y un batazo impulsor de Luis Vicente Mateo, recortó la diferencia y devolvió al equipo al juego. A partir de ese momento, el relevo cobró protagonismo.

Rafael Orlando Perdomo sostuvo el pulso del partido con una labor sólida de tres entradas y un tercio sin permitir carreras, con cuatro ponches y apenas un hit tolerado. Ese dominio permitió que los Cocodrilos encontraran el momento clave en el séptimo inning, cuando fabricaron un racimo de seis anotaciones que volteó el marcador.

El cierre no fue sencillo. Frank Abel Álvarez retiró sin dificultades la octava entrada, pero en el noveno, Armando Dueñas no pudo preservar la ventaja y los CTBC Brothers igualaron el choque a ocho carreras, obligando a una definición en el último turno ofensivo.

Con el partido en juego, Luis Ángel Sánchez asumió el protagonismo. El antesalista conectó un sencillo decisivo que dejó al rival sobre el terreno y selló el primer triunfo cubano en el torneo.