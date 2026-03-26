Esteban Terry, héroe silencioso de Matanzas en la Liga de Campeones 

Cuando comenzó la Serie Nacional 64 el nombre de Esteban Terry era uno de los más aclamados por la afición matancera.

En la etapa de preparación el joven atleta había bateado cuanto quiso, para demostrar que su rendimiento en las Ligas de Verano e Invierno del municipio Cárdenas no había sido obra de la casualidad.

El inicio del clásico doméstico para él no fue el esperado; con peloteros de más trayectoria en su posición debió buscarse el hueco en el terreno a palo limpio, como se dice en el argot beisbolero.

Ya en la etapa de playoff, el Terrícola, como lo llaman los compañeros, demostró temple y coraje para erigirse como uno de los pilares fundamentales en la consecución del título doméstico para los reptiles.

En la jornada inaugural de la Baseball Champions League Américas 2026, el limonareño arrancó como titular y noveno en el orden ofensivo.

Tras un fatídico primer capítulo en el que demoró mucho en buscar una conexión, lo que dio al traste con las primeras anotaciones de los CTBC Brothers, buscó reivindicarse.

El deporte, como la vida, da revancha y a Terry le llegó la oportunidad de resarcirse. Cuando el pitcheo asiático había dominado la batería yumurina sin contratiempos, el pimentoso jugador disparó un doblete pegado a la raya del jardín izquierdo que prendió la chispa para despertar al equipo del letargo.

Su aporte en la remontada de la parte baja del séptimo inning fue crucial, ya que abrió la entrada con cañonazo y anotó la primera de las seis que dieron vuelco al marcador.

De manera general, Esteban Terry ligó en el compromiso de 4-2 con dos carreras anotadas, solo superado en el acápite de los indiscutibles por Yulieski Remón, quien estuvo en tarde casi perfecta con tres inatrapables.

A Terry siempre resulta común verlo apoyar de manera eufórica a los compañeros cuando no está sobre la grama; es de esos líderes ocultos, de esos héroes silenciosos que necesita un equipo.