Cocodrilos vencen a CTBC Brothers en debut de Liga de Campeones

En un partido que adquirió con el paso del tiempo ribetes dramáticos, el equipo Cocodrilos de Matanzas, actual monarca de la pelota en Cuba, venció hoy 9-8 a su similar de Taipéi de China CBTC Brothers, durante su estreno en la III Liga de Campeones de Béisbol (BCL, por sus siglas en inglés), con sede en Ciudad de México.

Sin público en el graderío del moderno parque Alfredo Harp Helú, los dirigidos por Armando Ferrer Ruz debieron reponerse a desventaja inicial de 0-5 y remontar en un duelo que llegó al séptimo acto con pizarra adversa de 2-6, en buena medida debido a la pobre dinámica ofensiva de los criollos, quienes por momentos se vieron ansiosos y faltos de ritmo.

Los asiáticos, que vinieron a la BCL con el segundo equipo de la franquicia, tomaron las riendas temprano con trío de rayitas en el mismo primer inning y, posteriormente, agregaron otro par ante los envíos de un Yoanni Yera que no pudo, esta vez, mostrar sus mejores armas desde el montículo.

A su rescate vino el refuerzo capitalino Rafael Perdomo, quien firmó un relevo sin fisuras en tres y un tercio de actuación para aguantar a los Brothers y permitir que los de la mayor de las Antillas se acercaran en el marcador (2-5), primero por rodado remolcador de Luis V. Mateo y después por sencillo impulsor de Yulieski Remón, el mejor a la ofensiva este miércoles.

Ya en la séptima entrada los taipeyanos volvieron a abrir la pinza (2-6) gracias al descontrol de Yosney García y un lanzamiento salvaje del rescatista Luis M. Hernández, pero en la baja de ese episodio Remón jonroneó con uno en base y los bates de Eduardo Blanco, Yasiel González, José A. Noroña, Andrys Pérez y el emergente Yariel Duque respondieron para dar un vuelco momentáneo al pizarrón (8-6).

De sacar los tres outs del octavo se encargó el diestro pinareño Frank A. Álvarez pero en el noveno flaqueó el taponero Armando Dueñas, miembro del team Cuba al VI Clásico Mundial y, pese al buen relevo del joven Brander Guevara las acciones se igualaron (8-8), dejando la escena lista para que Luis A. Sánchez decidiera con hit impulsor en el epílogo de ese mismo episodio.

Con balance de una victoria sin derrotas Cocodrilos de Matanzas y Cuba volverá al ruedo mañana jueves en horario estelar para encarar a Dantos de Managua, representativo de Nicaragua, seleccionado que esta misma noche hará su segunda aparición ante el local Diablos Rojos de México.

John Vila/ ACN