Distribuyen en Matanzas donativo procedente de México (+fotos)

En la provincia de Matanzas comenzó la distribución de un donativo procedente de la hermana República de México con destino a sectores vulnerables de la población.

La ayuda arribó a la Empresa Universal donde se clasificó para su posterior entrega, que incluirá en un primer momento a bodegas pilotos de Cárdenas y Matanzas, y que abarcará posteriormente la totalidad de los 13 municipios del territorio matancero.

La política de distribución aprobada por el Ministerio de Comercio Interior comprende al segmento poblacional compuesto por mujeres gestantes y niños con bajo peso y talla.

Las embarazadas recibirán un paquete de leche en polvo, un pomo de aceite, dos paquetes de arroz y dos de frijoles, pasta de dientes, jabón tocador y dos latas de atún.

Por su parte, el módulo dirigido a los infantes de bajo peso consta de un paquete de leche en polvo, pasta de diente, un jabón tocador, un paquete de lentejas, dos paquetes de frijoles, un paquete de arroz, una lata de sardinas y dos de atún.

Para el trasiego de la ayuda en la cabecera provincial se emplearon dos vehículos eléctricos pertenecientes a la Empresa provincial de Transporte.

El envío solidario que arribó a Matanzas supera las 5,8 toneladas y beneficiará a 718 embarazadas y 384 niños con estas características de toda la provincia.

Los módulos se concentrarán en una bodega seleccionada por cada Consejo Popular con la participan de especialistas del Grupo Empresarial de Comercio, trabajadores sociales, junto a otros factores de la comunidad.