Importantes inversiones mantendrán las transmisiones de radio y televisión en Matanzas

Con la instalación hoy del primer kit de paneles solares con acumulación para el transmisor de frecuencia modulada de Radio 26, en la ciudad de Matanzas, la empresa RadioCuba anuncia un prometedor programa que facilitará mantener la señal radial sin interrupciones.

Dunieski Padrón Cartaya, director de la empresa RadioCuba, precisó que se trata de módulos de dos kiloWatts de potencia, suficientes para ofrecer autonomía a todos los transmisores de frecuencia modulada de hasta 250 watts ubicados en el territorio, incluso durante apagones extremos.

Padrón Cartaya dijo que se cuenta con suficientes instalaciones fotovoltaicas para emplazarlas en los 13 municipios, empeño que deberá concluir en el transcurso del próximo mes.

Según trascendidos, a este importante avance, se une el de la instalación de módulos fotovoltaicos en la emisora provincial Radio 26 y TV Yumurí, los que permitirían mantener las transmisiones acostumbradas de estos medios de comunicación y su difusión en Internet.