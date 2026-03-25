Otra reverencia para la EMPAI

La Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería (Empai) sumó otro año más como Vanguardia Nacional, y ya son 31 ocasiones de forma consecutiva, un récord al que ningún otro colectivo ni siquiera se acerca en la provincia de Matanzas.

Gracias a los trabajadores por demostrar que cuando existe unidad, entrega y pasión por lo que se hace, los resultados trascienden el tiempo.

“Gracias por ser los protagonistas de esta historia de victorias que hoy nos llena de orgullo y compromisos a todos”, publicó en su perfil de la red social Facebook el director general de la Empai, Jorge Luis Hernández.

Hernández felicitó a los directivos y trabajadores por hacer posible la obtención de esta categoría superior de la emulación socialista, concedida en esta oportunidad por la Comisión Organizadora 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) a propuesta de los sindicatos.

“Cuando miramos hacia atrás y vemos estos 31 años de éxitos ininterrumpidos, no vemos solo cifras o informes. Vemos el rostro de cada uno de ustedes. Vemos las manos firmes que cada día ponen su empeño, la inteligencia colectiva que resuelve los desafíos y el corazón que han puesto en cada tarea, en cada jornada.

“Ustedes son los verdaderos artífices de esta hazaña. Esto no es un premio que se entrega, es una conquista que se siembra, se cuida y se cosecha día a día con el esfuerzo sostenido de un colectivo que ha hecho de la constancia su principal bandera”.

Mantener la excelencia durante 31 años no es casualidad; es la muestra irrefutable de que aquí trabajan personas excepcionales, comprometidas con su obra y con su patria, manifestó Hernández.

En no pocas ocasiones, Hernández ha dicho que el éxito se debe a un sistema de dirección y gestión que nos permite evaluar hacia dónde vamos, qué queremos, y cómo mejorar, una filosofía que como brújula conduce el día a día de un colectivo donde lo esencial consiste en hacer las cosas bien desde la primera vez.

Ganadora del Premio Nacional de Calidad en cuatro ocasiones, eficiencia, planes satisfechos, óptimo funcionamiento sindical, cero delitos, son algunos de las razones que la mantienen como vanguardia, un resultado que se agiganta para la entidad perteneciente al Sindicato provincial de Trabajadores de la Construcción.

Creada en 1977, la empresa descuella por su capacidad para encadenar conocimientos, usar adelantos de la ciencia y la técnica, practicar la inteligencia competitiva y poseer un efectivo vínculo con la Universidad de Matanzas.

Para muchos expertos, la EMPAI resume el ideal de empresa necesitado por un país urgido de toda la eficiencia posible de su sector empresarial, justo el encargado de cumplir y hacer eficiente la generación de bienes y de servicios.

Foto: Jorge Luis Hernández muestra el diploma de Vanguardia Nacional del año pasado. Foto: De la Autora