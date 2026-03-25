Convocan a universitarios matanceros al ejercicio Bastión Estudiantil

Desde la principal «casa de altos estudios» de la provincia de Matanzas convocan a la comunidad universitaria a participar en el Ejercicio Bastión Estudiantil, a realizarse el próximo viernes 27 de marzo a partir de las ocho de la mañana.

Será una jornada de reafirmación patriótica que tendrá lugar en todas las instituciones de la Educación Superior en el país.

De acuerdo con la nota publicada en el sitio web y las redes sociales de la institución académica, en esta ocasión el Bastión se desarrollará de manera integrada con la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, en los diferentes Consejos populares de la localidad cabecera y en el resto de los municipios del territorio de Matanzas.

Dedicado al centenario del natalicio del Comandante en jefe Fidel Castro Ruz, el Ejercicio constituye un espacio de participación activa y masiva de estudiantes y profesores, que ratifica el compromiso de la comunidad universitaria con la defensa de la soberanía de la nación cubana.

Según precisan en la convocatoria, al tener en cuenta las limitaciones actuales , el Bastión Estudiantil adoptará características descentralizadas con actividades organizadas desde las sedes universitarias municipales y en los consejos populares, así como exhortan a los participantes a asistir con vestuarios adecuados donde predominen los colores de la enseña nacional.

La citación oficial de la Universidad de Matanzas aclara también los puntos principales de concentración previstos para la capital yumurina.

Entre ellos destacan, el Museo de los Bomberos Enrique Estrada, para los Consejos populares Versalles y Matanzas Este; el Campo de tiro de Buey Vaca, se darán cita los residentes en los Consejos Canímar, Gelpi, Pastorita y Peñas Altas; en la Universidad de Ciencias Médicas estarán concentrados quienes pertenecen a los Consejos Matanzas Oeste y Naranjal, mientras el Estadio Palmar de Junco acogerá a los estudiantes de la barriada de Pueblo Nuevo.

La convocatoria y las precisiones sobre las diversas actividades del Bastión Estudiantil de la Educación Superior estarán disponibles en todos los canales de comunicación de las diferentes sedes del ejercicio, incluidos los Consejos Populares.

Con información tomada del sitio Web de la Universidad de Matanzas.