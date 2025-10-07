7 de octubre de 2025

Sube potencia central térmica Antonio Guiteras

7 de octubre de 2025 José Miguel Solís
En apenas cuatro horas los trabajadores de la termoeléctrica Antonio Guiteras de esta ciudad de Matanzas lograron solucionar el inconveniente en un sistema automático de la caldera y lograron sincronizar a las 2 y 45 minutos de esta tarde.

El ingeniero Lázaro Gómez, subdirector de Producción del mayor bloque unitario de la Isla comentó que al cierre de esta información escalaban sin mayores dificultades sobre los 80 megavatios de potencia.

En estos momentos estabilizamos parámetros, apuntó el especialista, más agregó que ya habían abandonado el esquema de alimentación desde la red y se autosustentaban, lo que constituye buena noticia.

No se avizoran amenazas, reiteró, Lázaro Gómez, jefe de Producción de la Guiteras y pensamos arribar a los cerca de 200 Megavatios en las próximas horas, la potencia que entregaba la unidad esta mañana.

Como se ha informado, una falla en el control automático de presión en la caldera de la Guiteras originó la salida por emergencia, malfuncionamiento que fue resuelto, para inmediatamente retomar el arranque y sincronizar esta tarde.

