Matanceros en un Congreso por la inclusión social y la accesibilidad (+fotos y audios)

La boleta de viaje, los talleres de habilitación de empleos y el valor del carnet del asociado fueron algunos de los asuntos más reiterados por la membresía de la Anci en el territorio durante el proceso asambleario desarrollado en todos los municipios con miras al cónclave.

Estos y otros temas serán planteados y examinados por los seleccionados para asistir a la cita, los cuales estarán distribuidos en las cuatro comisiones de trabajo que sesionarán durante las jornadas previstas.

Así lo precisó a Radio 26 minutos antes de partir hacia la Habana, Ramón Thier Pérez, presidente provincial de la Asociación y líder de la delegación.

Avanzar en torno a la inclusión social y la accesibilidad a las nuevas tecnologías, así como perfeccionar la estructura de la Anci, son algunos de las expectativas que tienen las personas en situación de discapacidad visual con el desarrollo del cónclave, según precisó el directivo matancero.

Como parte de los preparativos con miras al Congreso, acotó que los 13 delegados matanceros participaron previamente desde el 15 y hasta el 30 de septiembre en diversas actividades programadas en sus respectivos territorios, entre ellas , las visitas a sitios históricos, iniciativas culturales y recreativas, así como intercambios con autoridades locales, con los secretariados municipales de la Anci y con los asociados en los Consejos Populares.

Integran la representación de la provincia destacados ancistas, en su mayoría elegidos en las Asambleas generales de la Anci de los municipios de Jagüey Grande, Colón, Jovellanos, Pedro Betancourt, Cárdenas y Matanzas.

La nómina incluye a cuatro mujeres y varios jóvenes, entre ellos resaltan, dos atletas del alto rendimiento del Deporte para personas en situación de discapacidad, el yumurino Pedro José Urguelles Rustán, como delegado directo y el colombino Jordanis Fernández Sastre, actualmente entrenador del equipo nacional de Judo, quien asiste a la cita como invitado especial.