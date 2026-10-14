Dedican Conversando con a bailarina, coreógrafa y profesora matancera

Fotos: Carrete Producciones

Este martes la Sala de Conciertos José White se vistió de gala. A la derecha del escenario una mujer abre una ventana al interior de su vida. Mientras lo hace, tal vez sin advertirlo, allana el camino para entender por qué su presencia es esencial para la cultura cubana, desde su ferviente amor por la danza, el respeto hacia el arte y la dedicación con que asume su creación no obstante los obstáculos y desafíos.

“Siempre es muy grato compartir con amigos, con personas que están interesados en conocer de la vida personal y artística de uno y yo claro que estoy muy agradecida le agradezco a la Sala, a la anfitriona por la entrevista y a todas las personas que estuvieron presentes.

“No es la primera vez que en una entrevista hablo sobre mi obra, mi familia, de lo que pienso como ser humano, sobre todo porque tiene que haber una verdad en la creación y esa honestidad depende de la que uno tenga como persona. Ha sido muy muy bonito compartir esta tarde”, confesó Liliam Padrón Chávez.

Al final del escenario fotografías, vestuarios y reconocimientos dan fe de una existencia consagrada a la creación artística, a la gestación de trascendentales proyectos como Danza Espiral, única compañía de danza contemporánea en la provincia, y el concurso DanzanDos, creado en 1994 para poner a dialogar las diversas maneras de hacer la danza en diferentes territorios del país.

Durante el diálogo Lilita narró sus inicios en la danza; su formación, primero en Cuba y luego en la antigua Unión Soviética e hilvanó, con la serenidad de quien ha vivido por y para el arte, un acercamiento a su quehacer como coreógrafa, bailarina y maestra de varias generaciones, desde la propia Espiral o en los talleres de verano.

Para la Padrón no existen imposibles. Esa persistencia y optimismo han dado al traste con la permanencia por casi 40 años de su colectivo danzario y la realización, con características inusuales este año en medio de las complejas circunstancias existentes, del DanzanDos.

La maestra se refirió también entorno familiar, a su hermosa relación otra personalidad de la cultura, José Antonio Méndez Valencia, fruto de la que nació José Antonio Méndez Padrón, reconocido director de orquesta dentro y fuera de Cuba.

Gracias a una formación sólida en la que se implicaron elementos de música, artes visuales, teatro y danza, Padrón Chávez advierte como un elemento fundamental en el arte contemporáneo la implicación de diferentes manifestaciones artísticas para lograr productos culturales de calidad. Ello ha motivado las constantes colaboraciones de Liliam con agrupaciones y solistas del territorio.

En los momentos culturales el público disfrutó de las actuaciones de miembros de la compañía Danza Espiral y su propia directora. Las poetas Maylan Álvarez, Náthaly Hernández Chávez y María de los Ángeles Horta obsequiaron sus textos dedicados a la incansable bailarina, mientras que la pianista interpretó, asimismo, Recuerdos tristes, contradanza del compositor cubano Manuel Saumel.

La invitada recibió el reconocimiento de la institución que acoge el espacio mensual de manos de su directora la cantante Olga Blanco. Conversando con, auspiciado por la Sala de Conciertos José White junto al comité provincial de la UNEAC reconoce la labor de matanceros quienes, desde diferentes sectores, contribuyen al desarrollo de la provincia, en especial a quienes aportan a la cultura cubana.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26