Cuando salvar una vida exige vencer todos los obstáculos

CIENAGA DE ZAPATA.-Integrantes del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) enfrentan las dificultades del camino para rescatar a un paciente en Santo Tomás, asentamiento ubicado en este territorio.

La vocación de servicio y el compromiso con la vida humana vuelven a ponerse de manifiesto en el quehacer de los profesionales de la Salud en la sureña localidad matancera.

Esta vez los protagonistas son integrantes del SIUM, pertenecientes al policlínico Celia Sánchez Manduley, de Playa Larga, quienes tuvieron que enfrentar numerosas dificultades para acudir al rescate del paciente Victorino, en el asentamiento poblacional de Santo Tomás.

El licenciado en Enfermería Ernesto Casañola Ávila y el paramédico Yoan Yosleybi Cepero González asumieron una misión en la que no bastaba con llegar hasta el lugar, también era necesario superar los obstáculos que dificultaban el desplazamiento y la continuidad del servicio de emergencia.

Durante el trayecto, las condiciones del camino exigieron esfuerzos adicionales. La caída de árboles y los problemas con los neumáticos obligaron a los integrantes del equipo a realizar labores para despejar la vía y cambiar las ruedas del vehículo, acciones indispensables para continuar la marcha y acercarse al paciente que necesitaba asistencia.

Cada dificultad representó una prueba para estos trabajadores, conscientes de que en una emergencia médica, el tiempo y la capacidad de respuesta pueden resultar determinantes.

Más allá de las funciones propias de los profesiones, tuvieron que recurrir al esfuerzo físico, la iniciativa y el trabajo en equipo para cumplir con su responsabilidad.

La experiencia pone de relieve los desafíos que afrontan los trabajadores sanitarios cuando deben prestar servicios en comunidades de difícil acceso, donde las condiciones de los caminos y las limitaciones materiales pueden convertirse en barreras para la atención oportuna.

También invita a reflexionar sobre la importancia de garantizar condiciones adecuadas para el funcionamiento de los servicios de emergencia, desde el mantenimiento de los vehículos hasta la disponibilidad de los recursos necesarios para responder ante situaciones que comprometen la Salud de la población.

La actuación de Ernesto Casañola Ávila y Yoan Yosleybi Cepero González constituye una muestra del compromiso profesional que exige el trabajo en el SIUM, una labor que demanda preparación, responsabilidad y disposición para actuar incluso cuando las circunstancias se tornan adversas.

Porque detrás de cada servicio de emergencia hay profesionales que enfrentan desafíos para proteger lo más valioso: la vida humana.

Desde Santo Tomás, esta experiencia deja un mensaje claro. La atención médica no siempre transcurre por caminos fáciles, pero la responsabilidad de asistir a quien lo necesita sigue siendo una prioridad para los que han hecho de la Salud su profesión.

El paciente llega al servicio de Urgencia del policlínico estable, sin complicaciones médicas, esperando su recuperación satisfactoria.

Tomado de la página de Facebook de La Voz de la Victoria