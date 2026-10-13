Matanzas celebra el Día del Trabajador Bancario con avances en energía solar

Este 13 de octubre, los trabajadores bancarios de Matanzas y de todo el país celebran el aniversario 66 de la nacionalización de la banca cubana, fecha en que se promulgó la Ley No. 891 de 1960, mediante la cual se declaró pública la función bancaria.

En un contexto marcado por las sanciones de la administración estadounidense contra el sector financiero, la banca matancera consolida su labor con proyectos que garantizan la continuidad de los servicios a la población.

Como parte de las celebraciones, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública entregará la Distinción Enrique Hart Dávalos a las afiliadas con más de 20 años de servicio y a los afiliados con más de 25 años.

Esta condecoración, que se otorga por única vez, reconoce la trayectoria intachable y la consagración de quienes han dedicado su vida al sector bancario.

Entre los avances más significativos destaca el programa de cambio de matriz energética que impulsa la banca en la provincia.

La primera sucursal del país en implementar esta tecnología fue la 35-81 de Colón, que desde finales del pasado año opera con paneles solares, a la que le siguió la sucursal de Cárdenas. De manera progresiva, la tecnología cubre a todas las sucursales bancarias de la provincia.

La jornada por el Día del Trabajador Bancario, que comenzó el 1 de octubre y se extenderá hasta el 26 de noviembre, honra la historia, la resiliencia y el esfuerzo de quienes sostienen uno de los pilares de la economía cubana.