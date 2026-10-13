14 de octubre de 2026

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El piano clásico cubano en el virtuosismo de Mary Horta y sus invitados

13 de octubre de 2026 María Elena Bayón Mayor
Fue un recorrido por la pianística cubana, de gran arraigo en la Atenas de Cuba, pues la reconocida pedagoga recordó "cuando desde el siglo XIX se reunían los amigos en veladas artísticas y hogareñas, características de la urbe"

Desde los ventanales de la casa del Dr. Triolet, encima de la Botica Francesa, remontaron vuelo los arpegios del piano en la magistral interpretación de María de los Ángeles Horta y sus invitados, como homenaje al aniversario 333 de la ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas.

Fue un recorrido por la pianística cubana, de gran arraigo en la Atenas de Cuba, pues la reconocida pedagoga recordó «cuando desde el siglo XIX se reunían los amigos en veladas artísticas y hogareñas, características de la urbe», que continuaron después en instituciones como el teatro Sauto, la sala de conciertos José White y los museos Farmacéutico y Palacio de Junco.

El programa de la concertista Mary Horta recreó en la Jornada por la Cultura Nacional, joyas de nuestra literatura musical, con contradanzas de Manuel Saumell y danzas de la matancera Olga Tejeiro de Alvarado, para adentrarse en el clasicismo de Ernesto Lecuona y en la ruptura de tonalidades de algunas de sus impactantes composiciones.

Más contemporáneas, la artista ejecutó partituras de Roberto Varela, José María Vitier y otros autores.

Fueron invitados los estudiantes de la Escuela Profesional de Arte, José Ángel Medina, recién congratulado con el Premio del Concurso Proyecto Ponce, en Estados Unidos, cuya participación fue posible gracias a la hermandad demostrada por los músicos norteamericanos.

Y Oscar Antonio Castillo, Premio en el Concurso Villa Hermosa, laureado en varios eventos internacionales.

Los jóvenes interpretaron piezas de elevada complejidad y necesario virtuosismo de Ernesto Lecuona y, de manera especial, del compositor mexicano Manuel Ponce Cuéllar.

En el concierto de la prestigiosa pianista María de los Ángeles Horta junto a sus invitados, se encontraban presentes Marcia Brito Hernández, directora del Museo Farmacéutico de Matanzas y amantes del piano clásico en la Ciudad de los Ríos y Puentes, que festeja en estos días su bendita creación.

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