ANAP en Matanzas analiza funcionamiento, y transformaciones económicas y sociales

El cumplimiento de los acuerdos, la política de cuadros y las acciones vinculadas con las transformaciones económicas y sociales centraron los análisis del Comité provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en Matanzas.

Se examinaron los acuerdos adoptados en plenos anteriores y la presentación de movimientos de integrantes de la asociación, aspectos relacionados con la continuidad del trabajo y el fortalecimiento de las estructuras de dirección de la organización.

En este espacio se evaluaron los resultados de la implementación de la Estrategia General para la aplicación de la Política de Cuadros, proceso dirigido a garantizar la preparación de los dirigentes, la renovación de responsabilidades y la atención a las necesidades de las cooperativas y sus asociados.

Otro de los puntos abordados fue el cumplimiento y el tratamiento dado al movimiento Mi Aporte a la Patria, como parte de las acciones promovidas por la organización campesina.

Especial atención recibió la implementación de las transformaciones económicas y sociales, en un contexto en el que el incremento de la producción nacional de alimentos y el avance hacia la soberanía alimentaria continúan entre los principales desafíos del país.

Entre las dificultades que afectan al sector cooperativo y campesino destacan las limitaciones en la disponibilidad de combustible e insumos agrícolas, así como los problemas relacionados con la comercialización y los impagos a productores.

Ante ese escenario, el fortalecimiento de las cooperativas y la búsqueda de alternativas productivas resultaron esenciales para sostener la actividad agropecuaria.

En Matanzas, el seguimiento a estas transformaciones implicó evaluar las acciones desarrolladas por la ANAP, así como los avances, las dificultades y las necesidades presentes en sus estructuras de base, sin perder de vista el papel del campesinado en el abastecimiento alimentario del territorio.